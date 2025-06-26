В третьем туре группы C Клубного чемпионата мира состоялся матч между Бенфикой и Баварией. Португальская команда сенсационно обыграла именитого соперника с минимальным счетом 1:0.

Главным героем встречи стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который отбил четыре опасных удара и обеспечил победу своей команде.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал как саму поразку, так и уверенную игру Трубина.

«Начало первого тайма было не очень качественным, но во второй половине игры мы увидели совершенно другую команду на поле. Во втором тайме мы много владели мячом и прекрасно защищались.

Разумеется, Трубин сегодня провел отличный матч, он хорошо сыграл и показал, что является сильным голкипером. У нас были неплохие моменты, чтобы забить... Но мы допускали много потерь или забегали в офсайд»,— подытожил Нойер.