Ноер отреагировал на выступление Трубина в матче против Баварии: «Украинец провел отличный матч»
Украинский голкипер помог Бенфике одолеть немецкую Баварию
около 3 часов назад
В третьем туре группы C Клубного чемпионата мира состоялся матч между Бенфикой и Баварией. Португальская команда сенсационно обыграла именитого соперника с минимальным счетом 1:0.
Главным героем встречи стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который отбил четыре опасных удара и обеспечил победу своей команде.
Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал как саму поразку, так и уверенную игру Трубина.
«Начало первого тайма было не очень качественным, но во второй половине игры мы увидели совершенно другую команду на поле. Во втором тайме мы много владели мячом и прекрасно защищались.
Разумеется, Трубин сегодня провел отличный матч, он хорошо сыграл и показал, что является сильным голкипером. У нас были неплохие моменты, чтобы забить... Но мы допускали много потерь или забегали в офсайд»,— подытожил Нойер.
Напомним, ранее Бенфика в этой группе сыграла вничью с аргентинским Бока Хуниорс (2:2) и уверенно обыграла Окленд Сити (6:0). В следующем раунде плей-офф лиссабонцы встретятся с Челси. Матч состоится в субботу, 28 июня, и начнется в 23:00 по киевскому времени.