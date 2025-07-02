Сергей Стаднюк

Вингер Динамо Анхель Торрес рассказал о личных и командных целях в украинском клубе. Слова колумбийца передает пресс-служба «бело-синих».

Думаю, я пришел в удачный момент и очень рад этому. Я надеюсь помочь «Динамо» и быть полезным. На мой взгляд, три звезды на новой форме выглядят очень красиво. Начало нового сезона приближается, с нетерпением его жду, считаю, все турниры очень важны для нас. Конечно, хочется пройти квалификацию и провести хороший сезон в Лиге чемпионов, а также снова стать чемпионом Украины и в целом выиграть все трофеи. Мы много работаем ради этого во время летнего сбора. Анхель Торрес

Напомним, Торрес перешел в Динамо в начале мая 2025 года на правах свободного агента. Несмотря на ожидания, ему так и не удалось дебютировать за клуб в прошлом сезоне.

Последним клубом колумбийца был австралийский Сентрал Кост Маринерс, который он покинул летом 2024 из-за судебных дел. Был в системе Порту, выступал также за португальскую Алверку и мальтийский Бальцан.