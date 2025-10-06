Главный тренер Динамо Александр Шовковский после ничьей в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (1:1) заявил, что вингер киевлян Андрей Ярмоленко перед игрой обратился к нему с просьбой покинуть расположение команды для решения личных вопросов. Подробности ситуации раскрыл ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Из информации, которую я собрал за это время, я услышал следующее: после матча с Кристал Пэлас (0:2) Ярмоленко подошел к главному тренеру, сказав: «Александр Владимирович, у меня там действительно определенные семейные проблемы, мне нужно на некоторое время уехать к семье».

Не буду сейчас выдумывать, были ли озвучены сроки. Факт в одном – Ярмоленко предупредил Шовковского. Шовковский информацией владел.