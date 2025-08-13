Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма. Его слова приводит УЕФА.

Я не знаю, как планирует играть «Тоттенхэм», поскольку они недавно сменили тренера. Они тренировались в течение последнего месяца, а мы только начали первую неделю, но это не оправдание, и мы будем выкладываться на полную.

Для нас большая честь снова быть здесь. Мы здесь, чтобы наслаждаться этим, для нас это не работа. Конечно, есть давление, но мы можем с ним справиться, - сказал Энрике.