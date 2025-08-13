Новый тренер Забара оценивает готовность ПСЖ к Суперкубку УЕФА
Луис Энрике - о матче с Тоттенхэмом
около 2 часов назад
Луис Энрике / Фото - ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма. Его слова приводит УЕФА.
Я не знаю, как планирует играть «Тоттенхэм», поскольку они недавно сменили тренера. Они тренировались в течение последнего месяца, а мы только начали первую неделю, но это не оправдание, и мы будем выкладываться на полную.
Для нас большая честь снова быть здесь. Мы здесь, чтобы наслаждаться этим, для нас это не работа. Конечно, есть давление, но мы можем с ним справиться, - сказал Энрике.
Трансфер Забарного в ПСЖ – один из самых дорогих среди украинцев.
