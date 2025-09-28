Ньюкасл и Арсенал встретились в центральном матче 6 тура АПЛ. Игра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась волевой победой вице-чемпиона Англии.

Первыми смогли отличиться хозяева, использовав главное оружие Арсенала. Стандарт у ворот Раи привел к голу Вольтемаде, с которым не справились лондонские защитники.

Оказавшись в роли догоняющих, Арсенал пытался как можно быстрее вернуться в игру, однако в решающий момент сейвы Поупа и надежность в защите «сорок» позволяли Ньюкаслу удерживать лидерство.

Ньюкасл сохранял преимущество в один гол до 84-й минуты, пока джокер Арсенала Мерино не подключился на стандарт, что позволило лондонцам сравнять счет. Восемь компенсированных минут оказалось достаточно для гостей, чтобы Габриел обеспечил камбэк Арсенала на поле Ньюкасла.

АПЛ. 6 тур

Ньюкасл - Арсенал 1:2

Голы: Вольтемаде, 34 - Мерино 84, Габриел, 90+6

