Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов Ньюкасл Юнайтед уверенно обыграл Атлетик из Бильбао.

«Сороки» оформили свои голы в каждом тайме. Бьюрн открыл счет на 11-й минуте, а Жоелинтон удвоил преимущество на 49-й. В дальнейшем хозяева, хоть и отдали инициативу сопернику, спокойно довели встречу до победы.

К вашему вниманию обзор матча.

Ньюкасл набрал девять очков и поднялся в топ-8 команд. Атлетик (3) остается вне топ-24.

Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур

Ньюкасл Юнайтед – Атлетик Бильбао 2:0

Голы: Бьюрн, 11, Жоелинтон, 49

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Тиав, Ботман, Бьюрн (Голл, 65), Бруно (Майли, 65), Тонали, Жоелинтон, Барнс (Эланга, 65), Вольтемаде, Гордон (Мерфи, 41)

Атлетик: Симон, Арессо (Горосабель, 78), Вивиан, Паредес, Бойро, Хаурегисар (Санчес Сальвадор, 70), Рего (Руис де Галаррета, 81), Беренгер, Весга, Наварро (Серрано, 69), Гомес (Йерро, 78)

Предупреждения: Паредес (57), Арессо (69)