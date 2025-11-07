Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги Европы Астон Вилла дома уверенно обыграла Маккаби Тель-Авив.

Хозяева сломили сопротивление обидчика Динамо в квалификации турнира в добавленное время первого тайма – на 46-й минуте отличился Маатсен. После перерыва преимущество бирмингемцев укрепилось: на 59-й Малэн хладнокровно реализовал пенальти. Маккаби пытался оживить игру в атаке, но Вилла без ошибок отработала в обороне и спокойно довела матч до победы.

Вашему вниманию обзор матча.

Астон Вилла набрала девять очков и продолжает борьбу за топ-8. Маккаби (1) теперь 34-й.

Лига Европы. Общий этап, четвертый тур

Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив 2:0

Голы: Маатсен, 45+1, Малэн, 59 (пен.)

Астон Вилла: Мартинес, Линделеф, Торрес (Камара Бубакар, 64), Конса, Маатсен, Онана (Макгинн, 75), Богард, Роджерс (Уоткинс, 64), Санчо (Тилеманс, 75), Гесан (Буэндиа, 75), Малэн

Маккаби: Машпати, Асанте, Шломо, Камара (Хейтор, 14), Ревиво, Ной (Шахар Идо, 60), Сиссоко, Мадмон, Давида (Йехескель, 60), Перец (Андраде, 78), Варела (Николаеску, 78)

Предупреждения: Сиссоко, Ной