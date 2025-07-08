Официально. Ди Мария представлен Росарио Сентраль.
«Фидео» вернулся домой
39 минут назад
Росарио Сентраль объявил о возвращении Анхеля Ди Марии, сообщает официальный сайт клуба.
После выдающейся карьеры в Европе и национальной сборной Аргентины «Фидео» возвращается в родной город, чтобы снова надеть футболку Росарио Сентраль.
Действующий чемпион мира находился в системе Сентраля с 7 лет, а уже в 17 дебютировал за основную команду. До переезда в Европу Анхель провел 39 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
Соглашение между Росарио и «Фидео» рассчитано до лета 2026 года.
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