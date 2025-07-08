Росарио Сентраль объявил о возвращении Анхеля Ди Марии, сообщает официальный сайт клуба.

После выдающейся карьеры в Европе и национальной сборной Аргентины «Фидео» возвращается в родной город, чтобы снова надеть футболку Росарио Сентраль.

El primer día del último sueño.

Angelito volvió a su casa. #BienvenidoÁngel 💙💛 pic.twitter.com/5QRyok1rqm — Rosario Central (@RosarioCentral) July 8, 2025

Действующий чемпион мира находился в системе Сентраля с 7 лет, а уже в 17 дебютировал за основную команду. До переезда в Европу Анхель провел 39 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Соглашение между Росарио и «Фидео» рассчитано до лета 2026 года.

Месси удостоен чести. Трогательный жест от его бывшего клуба.