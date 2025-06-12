Олег Дулуб: «Ребров является заложником готовности игроков и изменения обстоятельств»

Экс-наставник Карпат, Черноморца, ФК Львов и ЛНЗ Олег Дулуб в интервью XSPORT проанализировал июньский сбор национальной сборной Украины, которая участвовала в выставочном турнире Canadian Shield.

Подопечные Сергея Реброва в Торонто сыграли против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1), что предшествовало осенней квалификации ЧМ-2026.

– Олег Анатольевич, как вам вчерашний перформанс сборной Украины?

– Довольно интересный, с точки зрения агрессии и с положительным результатом.

– Довольны ли вы увиденным в двух играх Canadian Shield?

– По ощущениям и содержанию довольно противоположные. Канада играла агрессивно, делая акцент на вертикализацию. Новая Зеландия заточена на выжидательный стиль, игру вторым номером. Новозеландцы включались после пропущенных, создавая моменты. Для полноты картины Украине был бы полезен третий матч, если бы формат турнира позволял. Вчера довольно неплохой футбол.

– Кто из футболистов после двух матчей больше всего понравился?

– Я бы отметил Тимчика и Забарного. Зинченко довольно неплохо выглядел, Цыганков держал свою планку. Отметил бы Гуцуляка и двойку левых защитников Михайличенко-Мартынюк.

– Гуцуляк в роли ложной 9-ки может быть вспомогательной опцией в квалификации ЧМ?

– Леша довольно неплохо справился со своей задачей, подыгрывал партнеру, давая возможность Назарине и Пихальонку наносить дальние удары, смена позициями с Зубковым.

– Вояж в Канаду выглядит целесообразным, когда времени на отпуск будет крайне ограничено?

– Очень важно было собраться до начала отбора ЧМ, распределив игровое время таким образом, чтобы не навлечь неприятности, кому играть на ЧКМ. На будущее, если Украину будут приглашать на подобные турниры, двух матчей недостаточно, чтобы составить полную картину.

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– Отбор на ЧМ-2026 будет проходить в сокращенном формате. Опыт Лиги наций показал, что Украине трудно играть в плотном графике.

– Я бы сравнил этот формат с тем, когда в шахматах играется блиц. Каждая игра будет иметь решающее значение. В коротких турнирах решающую роль играет раздевалка, психологическая составляющая, играть через силу.

– Только ленивый не говорит о том, что Украина в двухматчевых спарках выглядит неубедительно. Критика в адрес Реброва и его помощников справедлива?

– Стоит понимать, в каких условиях приходится работать Реброву. Есть ситуация в Украине, смена форматов отбора. Тренеру ничего не остается, как быть гибким и подстраиваться. Это требует совершенно другого подхода.

– Сергей Ребров показал, что в клубном футболе он более успешен, в то время как в сборной от него были колоссальные ожидания, которые частично не оправдались...

– Любой тренер находится под огромным давлением. В сборную ты получаешь футболистов, которых готовят в клубах, не работая с ними из недели в неделю. Сергей Станиславович в определенной мере является заложником готовности игроков, искать оптимальные решения.

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– Кадровыерешения тоже вызывают удивление, согласны?

– Тренер всегда отвечает за результат. Я понимаю, что у обычного болельщика могут быть вопросы по Назарине, но у нас с позицией опорника с защитными функциями. Посмотрели в Канаде Михаиленко. Ставка на проверенных игроков оправдана в условиях короткого турнира.

– Кадры из молодежки могут после Евро-2025 быть готовы помочь взрослой сборной?

– И да, и нет. Как известно, средний возраст команды для решения серьезных задач должен составлять около 30 лет. Интеграция большого количества молодежи может ударить по результатам. Я не думаю, что обычного болельщика устроит появление группы молодых игроков, но пролететь мимо большого турнира.

– Можно указать на Францию, которая может на 4 состава набрать футболистов и не потерять в качестве...

– Сравнение не совсем корректное, поскольку у Франции довольно большая скаутская служба и возможности мониторинга превосходят УАФ. Большая машина работает на то, чтобы у Франции было 4 состава. Украине сейчас нужно сохранить молодежь, которая уехала в Европу во время войны, чтобы не упустить актив, который будет работать на Украину.

Ранее был назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Украина. Футболист, получивший премию, прокомментировал победу «сине-желтых».

Ребров также сравнил матчи против Канады и Новой Зеландии.