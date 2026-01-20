Завершилась еще череда матчей вторника, 20 января, в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Копенгаген – Наполи 1:1. Матч в столице Дании получился нервным и с резкими поворотами еще до перерыва: на 35-й минуте Копенгаген остался в меньшинстве из-за удаления Делейни, а Наполи вскоре воспользовался численным преимуществом – на 39-й Мактоминей открыл счет. Казалось, итальянцы доведут дело до победы, однако во втором тайме хозяева нашли свой шанс: на 72-й минуте Ларссон сначала не реализовал пенальти, но мгновенно сыграл на добивании и забил сразу после собственного промаха, установив итоговые 1:1.

Вильярреал – Аякс 1:2. Хозяева вышли вперед сразу после перерыва: на 49-й минуте Олувасей завершил атаку Вильярреала и сделал счет 1:0. Однако Аякс сумел переломить игру в середине второго тайма – Глух сравнял, вернув команде контроль над ходом встречи. Развязка наступила в самой концовке: на 90-й минуте Эдвардсен забил решающий мяч и принес амстердамцам победу 2:1. На фоне этого результата дополнительное внимание к Аяксу подогревают и трансферные слухи: появляются разговоры о возможном переходе украинца Александра Зинченко из Арсенала в Аякс, хотя сейчас он выступает за Ноттингем на правах аренды.

Олимпиакос – Байер 2:0. Греческий клуб фактически создал себе комфортный фундамент еще до перерыва, забив дважды в ключевые моменты тайма. Уже на 2-й минуте Коштинья быстро открыл счет, задав матчу удобный для Олимпиакоса сценарий, а в компенсированное время первой половины Тареми на 45+1 удвоил преимущество. Во втором тайме хозяева грамотно довели игру до «сухой» победы 2:0. Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук весь матч провел на скамейке запасных.

Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд 2:0. Лондонцы активно начали и быстро конвертировали давление в гол: на 14-й минуте Ромеро открыл счет. Ситуация для Боруссии существенно осложнилась уже на 24-й минуте — Свенссон получил прямую красную карточку, и дортмундцы остались вдесятером. Тоттенхэм использовал численное преимущество еще до перерыва: на 37-й Соланке забил второй мяч, после чего хозяева спокойно контролировали ход встречи и довели ее до победы 2:0.

Тоттенхэм набрал 14 очков и закрепился в топ-8. Аякс (6) сохраняет призрачные шансы на плей-офф. Олимпиакос (8) остался в топ-24. Вильярреал (1) покинет турнир после восьмого тура.

Лига чемпионов. Общий этап, седьмой тур

Копенгаген – Наполи 1:1

Голы: Ларссон, 72 – Мактоминей, 39

Удаление: Делейни, 35

Вильярреал – Аякс 1:2

Голы: Олувасей, 49 – Глух, 61, Эдвардсен, 90

Олимпиакос – Байер 2:0

Голы: Коштинья, 2, Тареми, 45+1

Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Ромеро, 14, Соланке, 37

Удаление: Свенссон, 24 (Боруссия, прямая красная)