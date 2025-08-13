«Они нас высмеивали». Генеральный директор Пафоса отличился скандальным заявлением после прохода Динамо
Кипрский клуб разгромил чемпиона Украины в сумме двух матчей квалификации Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Генеральный директор Пафоса Харис Теохарус отличился скандальным заявлением после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо (2:0; 3:0 – общ.). Слова руководителя клуба передает 24sports.
Накануне 15 августа [На Кипре – Успение Богородицы, так называемая «летняя Пасха» – прим.] собрать 7 тысяч и больше людей – это невероятно, и мы им очень благодарны. Для следующего матча даже не понадобится никакого призыва.
Эта команда очень хорошо продумана. Некоторые игроки постепенно вливаются, а другие адаптируются. Вы видели сегодня Оршича. Когда ты большая команда, нужно это демонстрировать на поле. Мы видели заявления Динамо Киев, они нас высмеивали, но мы показали, кто есть лучше. Пафос творит историю.
Црвена Звезда? Мой друг – Милоевич, как и многие другие в Црвене Звезде. Я привозил их на сборы на Кипр и когда-то сказал им, что хочу, чтобы команда из моего региона сыграла против них. Если мы покажем себя так, как сегодня, у нас будут шансы. У нас уже появился аппетит к победам, и мы смотрим вперед.
После матча главный тренер Динамо Александр Шовковский откровенно заявил, что игроки киевлян заметно уступают индивидуально соперникам и команде требуется усиление.