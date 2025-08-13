Генеральный директор Пафоса Харис Теохарус отличился скандальным заявлением после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо (2:0; 3:0 – общ.). Слова руководителя клуба передает 24sports.

Накануне 15 августа [На Кипре – Успение Богородицы, так называемая «летняя Пасха» – прим.] собрать 7 тысяч и больше людей – это невероятно, и мы им очень благодарны. Для следующего матча даже не понадобится никакого призыва.

Эта команда очень хорошо продумана. Некоторые игроки постепенно вливаются, а другие адаптируются. Вы видели сегодня Оршича. Когда ты большая команда, нужно это демонстрировать на поле. Мы видели заявления Динамо Киев, они нас высмеивали, но мы показали, кто есть лучше. Пафос творит историю.

Црвена Звезда? Мой друг – Милоевич, как и многие другие в Црвене Звезде. Я привозил их на сборы на Кипр и когда-то сказал им, что хочу, чтобы команда из моего региона сыграла против них. Если мы покажем себя так, как сегодня, у нас будут шансы. У нас уже появился аппетит к победам, и мы смотрим вперед.