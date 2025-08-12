Павел Василенко

Сегодня было официально объявлено о переходе украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ, а выплаченная за него сумма сделала игрока вторым в рейтинге самых дорогих украинских трансферов.

Французский клуб заплатил Борнмуту 63 миллиона евро без учета бонусов за трансфер защитника сборной Украины.

Это не делает 22-летнего оборонца самым дорогим украинским футболистом в трансферной истории, ведь первое место все еще занимает вингер Челси Михаил Мудрик.

Однако стоит отметить, что Забарный обошел по цене легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко.

Топ-5 самых дорогих трансферов украинцев