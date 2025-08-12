Обогнал Шевченко. Трансфер Забара в ПСЖ – один из самых дорогих среди украинцев
Сегодня было официально объявлено о переходе украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ, а выплаченная за него сумма сделала игрока вторым в рейтинге самых дорогих украинских трансферов.
Французский клуб заплатил Борнмуту 63 миллиона евро без учета бонусов за трансфер защитника сборной Украины.
Это не делает 22-летнего оборонца самым дорогим украинским футболистом в трансферной истории, ведь первое место все еще занимает вингер Челси Михаил Мудрик.
Однако стоит отметить, что Забарный обошел по цене легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко.
Топ-5 самых дорогих трансферов украинцев
- Михаил Мудрик – 70 млн евро (Шахтер – Челси)
- Илья Забарный – 63 млн евро (Борнмут – ПСЖ)
- Андрей Шевченко – 43.88 млн евро (Милан – Челси)
- Александр Зинченко – 35 млн евро (Манчестер Сити – Арсенал)
- Артем Довбик – 30,5 млн евро (Жирона – Рома)
