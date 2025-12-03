Сергей Разумовский

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал полный перечень назначений судейских бригад и официальных лиц на матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги. Как сообщает официальный сайт УАФ, все поединки тура традиционно будут проведены как с арбитрами на поле, так и с участием видеоассистентов, которые будут использовать систему VAR для просмотра спорных эпизодов.

Первым в программе тура запланирован матч между Зарей и Карпатами. Главным арбитром этой встречи назначен Денис Шурман, а видеоассистентом арбитра (VAR) будет Александр Кальонов.

В субботу, 6 декабря, состоятся сразу три поединка. В игре ЛНЗ против Оболони будет работать судейская бригада во главе с Алексеем Деревинским, а за систему VAR будет отвечать Дмитрий Панчишин. Центральный по вывеске матч между Колосом и Шахтером обслужит арбитр Максим Козыряцкий, тогда как функции видеоассистента выполнит Роман Блавацкий. В встрече Кудривка – Динамо главным рефери выступит Александр Омельченко, а арбитром VAR станет Николай Балакін.

В воскресенье, 7 декабря, чемпионат продолжится еще тремя матчами. Противостояние Кривбаса и Александрии судит Дмитрий Кубряк, а помогать ему с просмотром повторов будет Александр Афанасьев, который будет работать на VAR. Поединок Металлист 1925 – Верес доверили Виталию Романову, а за работу видеосистемы будет отвечать Александр Шандор. В матче Рух – Полесье главным арбитром выступит Денис Резников, тогда как арбитром VAR будет Андрей Коваленко.

Программу 15-го тура завершит поединок понедельника, 8 декабря, в котором Полтава будет принимать Эпицентр. Эту встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Задираном, а на видеоповторах будет работать Виктор Копиевский, который выполнит роль арбитра VAR.

Ранее тренера киевлян дисквалифицировали на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра матча против Шахтера.