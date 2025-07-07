Нигерийский нападающий Наполи Виктор Осимхен выразил желание остаться в Галатасарае, где он провел последний сезон в аренде, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 26-летний форвард серьезно настроен продолжить карьеру в турецком гранде и уже отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля, который был готов платить ему 40 миллионов евро в год.

Однако, реализация трансфера усложняется высокой стоимостью игрока. В контракте Осимхена с Наполи прописана сумма выкупа в размере 75 миллионов евро, и итальянский клуб не намерен идти на уступки. При этом Галатасарай готов предложить лишь 50–60 миллионов, что пока не устраивает неаполитанцев.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб направил официальное предложение по Осимхену.