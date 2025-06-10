ОТБОР к ЧМ-2026. Уверенные победы Нидерландов, Австрии и Сербии, ничья в матче Латвии с Албанией
Фавориты турнира не оставили шансов аутсайдерам
около 2 часов назад
Во вторник, 10 июня, состоялись очередные поединки европейского отбора к чемпионату мира-2026. Сборные Нидерландов, Австрии и Сербии одержали убедительные победы, тогда как Латвия и Албания сыграли вничью. Румыния обыграла Кипр.
Румыния – Кипр 2:0
Голы: Тэнасе 43, Денис Ман 45
Латвия – Албания 1:1
Голы: Черномордийс 45 – Черномордийс 29 (аг.)
Сан-Марино – Австрия 0:4
Голы: Арнаутович 3, 15, Грегорич 11, Баумгартнер 27
Сербия – Андорра 3:0
Голы: Митрович 12, 24, 53
Нидерланды – Мальта 8:0
Голы: Депай 9, 16, Ван Дейк 20, Симонс 61, Мален 74, 80, Ланг 78, ван де Вен 90
Финляндия – Польша 2:1
Голы: Похьянпало 31', Каллман 64 – Кивьёр 69
Матч между Финляндией и Польшей был прерван примерно за 15 минут до конца основного времени, так как одному из болельщиков на трибунах стало плохо.
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