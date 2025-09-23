Отец Ямаля уверен в будущей победе сына в Золотом мяче
Ямаль занял второе место в этом году
около 1 часа назад
Ямаль с отцом / фото - X
Отец 18-летнего вингера Барселоны Ламина Ямала Мунира Насрауи прокомментировал итоги голосования за Золотой мяч 2025 года, где его сын занял второе место, уступив нападающему ПСЖ Усману Дембеле.
Следующий год – наш, – заявил Мунир Насрауи в эфире программы El Partidazo de COPE.
В текущем сезоне Ямаль успел провести три матча, в которых дважды забил и отдал три результативные передачи. Сейчас он восстанавливается после травмы, полученной в составе национальной сборной.
Поделиться