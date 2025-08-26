На стадионе Героскипу в Пафосе состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между кипрским Пафосом и сербской Црвеной Звездой. Игра завершилась со счетом 1:1, но по сумме двух матчей победу праздновал кипрский клуб.

В составе гостей счет открыл полузащитник Мирко Иванич на 60-й минуте. За Пафос сравнял счет нападающий Жажа на 89-й минуте, что позволило команде пройти дальше.

Первый поединок в Белграде завершился победой Пафоса 2:1, так что по сумме двух матчей кипрский клуб выиграл 3:2 и обеспечил себе место в основном этапе Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 2-й матч

Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Белград, Сербия) 1:1 (Жажа 89 – Иванич 60) первый матч 2:1