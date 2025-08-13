Михаил Цирюк

Если в футболе вообще существует позор, то он выглядит именно так. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и кипрским Пафосом все мы ожидали от киевлян анализа ошибок, допущенных в первой игре, и реванша, вместо этого получили безнадежное поражение (0:2), и теперь впервые за 20 лет Украина не будет представлена на основном этапе главного еврокубка.

Можно снова говорить о низком уровне исполнителей, но в этот раз хочется больше акцентировать на другом. В последние годы Динамо – это синоним полной бездеятельности на всех уровнях: менеджмент, тренерский штаб и сами игроки как будто застыли на определенном этапе развития, и просто стоят на нем, без стремления двигаться дальше.

Точнее стремление-то декларируется, но по факту для реализации этих намерений ничего не делается. И главная проблема в том, что когда ты останавливаешься, невозможно зафиксироваться на определенном уровне и удерживать его: тебя сразу начинает нести назад. Назад настолько, что все заканчивается безнадежным вылетом от Пафоса.

К сожалению, без шансов

После поединка последнего тура прошлого сезона капитан Динамо Виталий Буяльский в праздничной речи выражал уверенность, что в следующем сезоне бело-синие порадуют болельщиков на международной арене. Но на чем базировалась такая уверенность? В прошлом сезоне это же Динамо не смогло выйти в ЛЧ, хотя и было к этому немного ближе, добравшись до плей-офф квалификации.

Укрепились ли киевляне кадрово? Нет. Даже если возможностей найти игроков, сильнее имеющихся, нет, этот коллектив можно было бы хотя бы точечно освежить, закрыть хоть одну проблемную позицию. Но этого не произошло, и в новый сезон Динамо вошло ровно тем же составом, что и в предыдущий.

Да, за деньги, которые готов потратить клуб, найти действительно качественное усиление довольно трудно, но оно критически необходимо, и без него рассчитывать на хоть что-то более-менее серьезное будет просто невозможно.

Тренерский штаб и игроки команды, кажется, также живут в какой-то параллельной реальности, где Динамо – по-прежнему европейский гранд, способный побеждать слабых соперников на одной ноге. Ну потому что нельзя не готовиться к оппонентам, а то, что мы увидели в противостояниях с Хамруном и Пафосом, свидетельствует, в частности, и о недостатке качественной подготовки.

Потому что там, где не хватает класса и уровня, нужно компенсировать работой, а работать в этом Динамо никто не хочет.Там, где уровень киевлян настолько выше, что победить можно как угодно, им комфортно. Но попадая туда, где принцип «А мы Динамо Киев, что такое» больше не действует, всё становится очень печально.

Из трёх пропущенных динамовцами голов в двухматчевом противостоянии, по-хорошему, можно было избежать всех. Ну хорошо, по крайней мере двух. Но дело не только в голах и индивидуальных ошибках защиты. Почему каждый раз, когда единственный план команды на игру не работает, она просто ничего с этим не делает, ничего не меняет? Куда, в конце концов, исчезает это Динамо в трудные моменты, почему почти каждый игрок плывёт и больше не может действовать качественно хотя бы на своём собственном уровне?

Каждому из представителей Динамо рано или поздно придётся задуматься и переосмыслить реальность, и место в этой реальности себя как футболиста или тренера, и своей команды. И чем раньше это произойдёт, тем лучше для клуба. Клуба, который сегодня, к сожалению, опустился до уровня максимум второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев