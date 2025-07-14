Челси и ПСЖ встретились в финале первого Клубного чемпионата мира в обновленном формате. Матч в Ист-Резерфорде завершился со счетом 3:0.

Решающий поединок турнира не обошли своим присутствием глава УАФ Андрей Шевченко и президент США Дональд Трамп.

Команда Энцо Марески, которая считалась аутсайдером этого финала, в решающем поединке продемонстрировала, как можно побеждать парижан, которые шли за пятым трофеем в сезоне.

Главным героем финала стал лидер Челси Коул Палмер, который в стартовые 30 минут отметился дублем, а перед свистком на перерыв ассистировал Жоау Педро, превратив вторую 45-минутку в формальность.

В течение второго тайма ПСЖ так и не удалось изменить ход событий и приблизиться к Челси, а удаление Невеша в конце встречи засвидетельствовало полную капитуляцию команды Луиса Энрике, подарив сопернику второй трофей в затяжном сезоне 2024/25.

Клубный чемпионат мира-2025. Финал

Челси - ПСЖ 3:0

Голы: Палмер, 22, 30, Жоау Педро, 43