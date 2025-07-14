Полузащитник Челси Коул Палмер подвел итоги финала Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ (3:0). Его слова приводит DAZN.

Это потрясающее чувство. Тем более приятно, что перед матчем в нас никто не верил - мы это знали. А то, как мы сражались, - это круто. Я люблю финалы. И вот это случилось снова.

Тренер предложил замечательный план на игру. Он знал, где будет пространство. Он старался максимально освободить для меня зоны, а мне оставалось лишь отблагодарить его и забить голы.

Он строит что-то особенное, что-то важное. Весь сезон о нас говорили много всякой ерунды, но мне кажется, мы движемся в правильном направлении, - рассказал Палмер.