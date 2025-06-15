Окленд Сити — любительский футбольный клуб из Новой Зеландии, который уже давно не удивляет своим появлением на турнире сильнейших клубов мира. Это уже 13-я квалификация клуба на клубный чемпионат мира FIFA и 12-е участие (однажды они не смогли поехать из-за пандемии). Команда вышла на турнир как чемпион Океании — победитель Лиги чемпионов OFC.

Интересно, что клуб имеет любительский статус: ни один из игроков не получает зарплату за игру. Для них футбол — это хобби, а не профессия. В составе Окленд Сити играют представители разных сфер: парикмахер, учитель, риелтор, менеджер по продажам и другие. Чтобы отправиться на турнир, большинству пришлось просить отпуск за свой счёт, а некоторые вообще не смогли присоединиться к команде из-за невозможности оставить основную работу.

Несмотря на свой статус, в 2014 году Окленд Сити добился исторической бронзы, победив мексиканский Крус Асуль в матче за третье место. Но даже в родном городе Окленд Сити не является самой известной командой — этим титулом владеет профессиональный ФК Окленд, который играет в австралийской A-Лиге. Из-за участия в австралийской системе, такие клубы не могут участвовать в соревнованиях Океанской конфедерации (OFC).

На нынешнем клубном чемпионате мира Окленд Сити попал в группу смерти — их соперниками являются немецкая Бавария, португальская Бенфика и аргентинский гранд Бока Хуниорс.

Окленд Сити соревнуется в Лиге чемпионов OFC с командами из Новой Каледонии, Фиджи, Самоа, Тонги, Соломоновых островов и ещё более чем 10 стран региона.

В первом туре Клубного чемпионата мира Окленд Сити уступил Баварии 0:10.