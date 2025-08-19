Бразильский защитник ПСЖ Лукас Беральдо поделился впечатлениями от дебюта Ильи Забарного в составе парижан.

22-летний украинец впервые вышел в стартовом составе на матч 1-го тура Лиги 1 против Нанта и отыграл все 90 минут. Благодаря его уверенной игре команда Луиса Энрике одержала минимальную победу и сохранила свои ворота неприкосновенными.

Забарный – невероятный игрок. Он очень легко адаптируется, многое принесет команде и поможет. А мы сделаем все, чтобы он как можно скорее почувствовал себя как дома, – цитирует Беральдо le10sport.

Напомним, Илья Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 млн евро. Это второй самый дорогой трансфер в истории украинского футбола – дороже обошелся лишь переход Михаила Мудрика в Челси за 70 млн евро. Контракт украинца с парижанами рассчитан до 2030 года.