Полузащитник Шахтера Георгий Судаков после победы в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (1:0) поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от поддержки на стадионе в Тернополе. Сообщается, что на игре присутствовали 9 850 зрителей.

Невероятная поддержка в Тернополе, я кайфую от такой атмосферы в Украине! Если я кому-то не расписался, то извините, вас 7 тыс. на трибунах, а меня вся команда в автобусе ждет 😂

А насчет футболки, у меня есть только две на игру, а вишлист на них где-то на несколько лет вперед, поэтому тоже не могу всем её отдать! Но я счастлив, что в такие тяжелые времена вижу такое количество людей на трибунах🧡