Юрий Теплицкий, первый тренер защитника ПСЖ и сборной Украины Илли Забарного рассказал о первых шагах игрока в футболе и его подходе к делу.

Мое предположение – его могли заметить на соревнованиях в Киеве. Когда в обычной средней команде есть ребенок, который выполняет очень большой объем работы, то он очень быстро бросается в глаза.

О заинтересованности «Динамо» я узнал от отца. Какое-то время им было далеко возить его, поэтому он продолжал тренироваться у нас. Но потом так же предупредил, что вопрос с логистикой решен. Помню, как отец говорил, что Илье довольно тяжело. В такой команде, как у нас, он лучший, а в «Динамо» – каждый лучший. Все дети технические, все отобраны по физическим качествам.

Как-то я пересекся с Артемом Яшкиным, который работал с Ильей в академии. Спросил, как он там – на что Артем ответил, что с ним и работать не надо, потому что он всегда был готов к тренировке, к игре, неважно даже с кем. Думаю, что там сразу было понятно, что это парень, с которым можно работать и он будет расти и прогрессировать. Знаете, всегда в академиях смотрят на что? Первое – на тестирование, чтобы оценить физическое развитие и данные. Второе – его воспитание психологическое, как он себя ведет на тренировке. Выжить в академии – это большая работа, большие нагрузки психологические и физические, борьба, конкуренция.

Илья все этапы с достоинством прошел. Думаю, что его серьезность в плане отношения к спорту помогла ему быть на уровне во всех возрастных категориях. Если ты в 15 или 16 лет начинаешь давать слабину в каких-то моментах, начинаешь думать «Да я там больше пойду погуляю» вместо того, чтобы провести необходимую восстановительную работу… А еще в этом возрасте кто-то может начать пить, пробовать какие-то напитки или еще что-то такое. Знаете, очень много есть соблазнов в жизни, которые многим игрокам не дают максимально раскрыть свой потенциал, свой талант.

По Илье, считаю, как раз то, что он был целеустремлен, очень помогло. Он выбрал футбол для себя и понимал, что это мое, я хочу в этом добиться успеха. Поэтому он и прошел подростковые этапы спокойно и был одним из лучших.

На чем все мы сходимся, я и тренеры «Динамо», с которыми общался, что он очень воспитанный и серьезный парень. Это не говорит, что он никогда не улыбался, нет. Но в своем подходе к тренировочному процессу... Человек, который недисциплинирован, может опоздать или забыть правую бутсу на тренировке. Знаете, разное происходит с детьми. И это как раз говорит о том, что собранность и дисциплинированность идет с самого маленького, закладывается в семье. И это отделяет серьезных спортсменов от тех, кто талантлив, но на всю жизнь останется перспективным, потому что не смог в какой-то период подготовиться качественно. Про Илью все тренеры говорили, что это очень серьезный человек в плане отношения к спорту.

Опытные тренеры всегда говорят, что талант – это 10%, а 90% – это труд. Был ли талантлив Илья? Исходя из того результата, который есть сейчас, однозначно был талантлив. Однозначно были все задатки физические, моральные, психологические, все для того, чтобы добиться успеха в футболе. Но, знаете, подготовка футболиста – это многолетний процесс», - сказал Теплицкий в интервью Tribuna.com.