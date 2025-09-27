Сергей Стаднюк

В седьмом туре испанской Ла Лиги Мадридское дерби превратилось в настоящую сенсацию. Атлетико разгромил Реал.

Хозяева открыли счет благодаря Ле Норману уже на 14-й минуте, однако Мбаппе быстро восстановил паритет. Далее Гюлер вывел уже гостей вперед, но дальше забивали исключительно «матрасники».

Сёрлот в компенсированное время к первому тайму снова восстановил паритет. Перед перерывом Атлетико мог выйти вперед, однако гол Лангле был отменен из-за офсайда.

После отдыха Альварес оформил дубль – сначала реализовал пенальти, а затем забил с игры. В эндшпиле матча Гризманн поставил эффектную точку на 94-й минуте.

В этот вечер украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных и стал свидетелем того, как его конкурент Тибо Куртуа пять раз доставал мяч из сетки. Подопечные Диего Симеоне одержали яркую победу, которая надолго останется в памяти фанатов.

Реал остался с 18 очками в турнирной таблице и предоставил шанс Барселоне (16) впервые в сезоне опередить себя в таблице о рангах. Атлетико (12) ворвался в зону Лиги чемпионов.

Ла Лига, седьмой тур

Атлетико – Реал 5:2

Голы: Ле Норман, 14, Сёрлот, 45+3, Альварес, 51 (пен.), 64, Гризманн, 90+4 – Мбаппе, 25, Гюлер, 37

Атлетико: Облак, Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко (Галан 83), Симеоне, Коке, Барриос (Баена 90+2), Гонсалес (Гризманн 83), Альварес (Молина 90+2), Сёрлот (Галлахер 67)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Камавинга 59), Милитао (Асенсио 46), Хейсен (Гонсало 90), Каррерас, Гюлер (Мастантуоно 59), Тчуамени, Вальверде, Винисиус, Беллингем (Родриго 70), Мбаппе

Предупреждения: Сёрлот, 23, Гонсалес, 41, Лангле, 56, Симеоне, 82 – Гюлер, 49, Асенсио, 58, Каррерас, 62, Мастантуоно, 90+6