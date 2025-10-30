Полузащитник киевского Динамо Александр Пихальонок прокомментировал волевую победу над Шахтёром в матче 1/8 финала Кубка Украины, который завершился с счетом 2:1.

– После матча чувствую усталость, мы отдали очень много эмоций. Провели два очень непростых поединка за три дня. Что касается сегодняшней игры, первый тайм нам не удался, Шахтёр имел очень много моментов, мог забить 3–4 мяча и закрыть игру. К счастью, Руслан Нещерет сыграл очень классно в этих моментах, выручил. После того как в начале второй половины встречи Шахтёр забил мяч, мы перевернули игру и контролировали её. Это стало переломным моментом.

– Почему, по вашему мнению, первый тайм получился таким неудачным? Что сказал тренер в перерыве, чтобы изменить ситуацию?

– Это футбол, не может быть всегда всё хорошо. Во второй половине встречи немного изменили схему. Вообще, разговор в перерыве был спокойным, конструктивным, без крика. Да, мы сначала пропустили, но в целом, во втором тайме сыграли намного лучше – создали достаточно моментов, забили два мяча и победили.

– Повлиял ли быстро пропущенный мяч на дальнейшие события на поле? Возможно, по-спортивному разозлил вас?

– Если честно, да (улыбается). После того как мы пропустили, начали играть совсем по-другому. Будем детально разбирать этот матч, потому что в воскресенье снова поединок с Шахтёром уже в чемпионате. В нём нужно начинать так играть с первых минут, а не с 55-й.

– Во втором тайме команда провела хороший отрезок, проявила характер, забила два мяча и одержала волевую победу. Где взяли силы для этого?

– Если мы можем конец поединка выдержать и поддерживать хороший темп, значит, мы физически хорошо готовы.

– Динамо в последнее время стало чаще забивать после стандартных положений – два мяча в прошлом матче с Кривбассом, ещё один сегодня. Вас радует этот факт?

– Конечно, радует, потому что на тренировках уделяем очень много внимания стандартным положениям как в атаке, так и в обороне.

– Уже думали о матче с Шахтёром в воскресенье?

– Дайте немного выдохнуть после сегодняшней игры, а уже с завтрашнего дня будем готовиться к следующей встрече.