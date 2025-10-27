Полузащитник Динамо Александр Пихальонок высказался по поводу разгромной победы в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (4:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

При счете 1:0 болельщики ожидали, что мы отойдем назад? Я понимаю, откуда возник этот вопрос, поскольку в предыдущих матчах мы отходили назад и пропускали. Но сегодня такого не было, наоборот — мы высоко прессинговали один в один и старались так играть все 90 минут.

Александр Владимирович говорил, что нужно плотнее играть в центре поля. Сегодня я играл чуть ниже, но если нужно команде, я готов бегать и отбирать мячи, буду делать все ради победы. Но мы выиграли лишь первый матч за длительный период, впереди непростой календарь, так что будем настраиваться на следующие матчи.

Что касается взаимодействия с Ярмоленко, и Тьома Довбык, и Андрей Николаевич — очень квалифицированные игроки, с ними легко играть. Они мыслят как топ-игроки, поэтому с ними и интересно играть, и легко подстраиваться. Но, повторюсь, это лишь первая игра, посмотрим, как будет дальше.