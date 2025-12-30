Выпускник академии донецкого Шахтёра Иван Лосенко продолжит карьеру за пределами Европы. Перспективный украинский полузащитник стал игроком канадского Монреаля, который выступает в североамериканской лиге MLS. Клубы оформили арендное соглашение сроком на год. В договоре также предусмотрена опция продления сотрудничества еще на два сезона.

Лосенко прошел все этапы подготовки в системе Шахтёра и впоследствии стал одним из ключевых исполнителей юношеской команды. В составе Шахтёра U19 хавбек завоевал серебряные медали чемпионата Украины в 2024 году, а также получил серьезный международный опыт, сыграв 16 матчей в Юношеской лиге УЕФА.

Перед переездом в MLS Иван адаптировался к взрослому футболу. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за Ингулец, где провел 19 встреч и отличился двумя забитыми мячами. Первую часть сезона 2025/26 полузащитник провел в составе дебютанта УПЛ Кудривки, сыграв 13 поединков. Ранее в Шахтёре выбрали лучшего футболиста 2025 года.