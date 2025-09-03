Нападающий Владислав Ванат в своем Instagram попрощался с Динамо после перехода в испанскую Жирону.

Спасибо, Динамо! Хочу поблагодарить всех тех, кто был эти годы со мной.

В 9-летнем возрасте я переехал в город, который стал мне родным, и в котором я рос как человек. Хочу поблагодарить всех людей, с которыми я провел большую часть своей жизни, начиная с жизни на базе и до сегодняшнего дня.

Но пришло время двигаться дальше. Спасибо Мистеру Луческу за то, что предоставил шанс дебютировать в киевском Динамо и возможность прогрессировать под его руководством. Спасибо Александру Владимировичу Шовковскому и его тренерскому штабу за последующие годы и, как следствие, за 30-е чемпионство команды.

Спасибо партнерам за все хорошие моменты и спасибо за моменты наших эмоциональных разговоров. Потому что это жизнь. Потому что никому не все равно. Спасибо настоящим болельщикам киевского Динамо, которые поддерживали как в моменты радости, так и в моменты неудач.

Сегодня я ухожу с гордо поднятой головой. Спасибо, Динамо! Спасибо, Киев!