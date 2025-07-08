Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго назвал задачи команды после вылета полтавчан в Первую лигу. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Мы официально начали подготовку к участию в Первой лиге ПФЛ в сезоне 2025–2026 годов. Наша стратегическая цель – возвращение в элиту украинского футбола, Премьер-лигу, уже по итогам этого сезона. Это амбициозная и непростая задача, ведь многие команды планируют бороться за выход в УПЛ. Но поставленная задача абсолютно реалистична, даже в условиях, связанных с военным положением в стране, и внутренним состоянием всех, кому не безразлична Ворскла: игроков, тренеров, болельщиков, руководства клуба и его владельцев.

На протяжении многих лет приоритетом было создание системы развития спортсменов, в частности из Полтавщины, формирование инфраструктуры (поддержка функционирования тренировочной базы, медицинского комплекса для реабилитации, создание футбольных пространств, включая стадионы), подготовка игроков всех возрастных категорий, включая женскую команду. Хотя мы переживаем сложный период, как и вся наша страна, мы не забываем и о памятных моментах наших побед: Кубок Украины, бронза чемпионата, выступления в еврокубках – все это часть истории, которой мы все гордимся.

Но и самые стабильные системы иногда проходят через испытания. Война и политико-экономические вызовы повлияли и на нас. Мы не уникальны – даже самые сильные клубы в мире проходили через подобное. Вопрос в том, как ты выходишь из подобных ситуаций и с какими выводами продолжаешь работать дальше. Мы выбрали путь действия, обновления и эффективного развития. Пусть этот сезон станет отправной точкой для нового этапа Ворсклы – с будущими достижениями и победами.