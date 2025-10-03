Новым главным тренером Александрии-2 стал хорошо знакомый местным болельщикам Владимир Шаран. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Владимир Богданович является одной из самых выдающихся фигур в истории нашего клуба, и мы рады снова видеть его на тренерском мостике.

Желаем Вам на новой должности профессиональных успехов, вдохновения в воспитании молодых талантов, мудрости в принятии решений и, конечно же, побед! Пусть ваш опыт и энергия помогут «Александрии-2» достичь новых вершин и обеспечить будущее для главной команды клуба.