Подсказка для Нестеренко? Шаран официально вернулся в Александрии
Но опытный специалист пока не заменит молодого коллегу
около 1 часа назад
Новым главным тренером Александрии-2 стал хорошо знакомый местным болельщикам Владимир Шаран. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Владимир Богданович является одной из самых выдающихся фигур в истории нашего клуба, и мы рады снова видеть его на тренерском мостике.
Желаем Вам на новой должности профессиональных успехов, вдохновения в воспитании молодых талантов, мудрости в принятии решений и, конечно же, побед! Пусть ваш опыт и энергия помогут «Александрии-2» достичь новых вершин и обеспечить будущее для главной команды клуба.
Ранее 54-летний специалист возглавлял первую команду Александрии, с которой вывел клуб в УПЛ и завоевал бронзовые медали чемпионата, а также работал на уровне Лиги Европы. Последним местом работы Шарана был Минай, который он покинул в 2023 году. В его тренерском резюме также есть опыт руководства Карпатами и Закарпатьем.