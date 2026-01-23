Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы Брага минимально одолела Ноттингем Форест.

Ключевые события матча произошли сразу после перерыва: на 53-й минуте англичане получили шанс выйти вперед, но Морґан Ґиббз-Вайт не реализовал пенальти – удар парировал вратарь. А уже в следующей атаке все обернулось против гостей: Ейтс срезал мяч в собственные ворота, и этот автогол стал единственным в матче.

В концовке Ноттингем Форест попытался спастись, однако отыграться не смог, а в компенсированное время еще и остался в меньшинстве. На 90+4 минуте Андерсон получил красную карточку. Брага удержала минимальное преимущество и довела матч до победы 1:0. Защитник гостей Александр Зинченко не принял участия в матче. Согласно слухам, украинец завершает свой переход в Аякс.

Брага набрала 16 очков и закрепилась в топ-8 Лиги Европы. Ноттингем Форест (11) почти потерял шансы на прямую путевку в 1/8 финала.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

Брага – Ноттингем Форест 1:0

Гол: Ейтс, 54 (автогол)

Брага: Ґорничек, Ґомес, Лагербельке, Ньякате (Карвалью, 46), Родригес, Ґриллич (Моутинью, 62), Горби, Арри-Мби, Мартинес (Лело, 85), Альяґа (Виктор, 62), Орта (Доржелес, 75)

Ноттингем Форест: Селс, Савона, Миленкович, Морату, Айна (Уильямс, 69), Баква (Домингес, 76), Ейтс (Сангаре, 83), Луис (Андерсон, 69), Макети (Хадсон-Одои, 69), Ндой, Ґиббз-Вайт

Предупреждения: Ньякате (8), Мартинес (50), Тьяґу (55) — Уильямс (84), Ндой (90), Сангаре (90+5)

Удаление: Андерсон, 90+4 (Ноттингем)