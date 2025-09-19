Сергей Стаднюк

В пятом туре испанской Ла Лиги Бетис на своем поле уверенно обыграл Реал Сосьедад.

Команды обменялись голами в начале игры. Хозяева вышли вперед уже на 7-й минуте благодаря голу Кучо, но довольно быстро Мендес восстановил равновесие. Первая половина встречи прошла в высоком темпе, команды активно создавали моменты, однако до перерыва счет не изменился.

В начале второго тайма Бетис снова повел в счете – после удара Эз Абде мяч от Ремиро рикошетом попал в сетку собственных ворот. Сосьедад пытался ответить, но 69-я минута стала решающей: Форнальс после точной передачи Бельерина оформил третий гол. В итоге хозяева уверенно довели матч до победы.

Бетис набрал девять очков в турнирной таблице и ворвался в зону Лиги чемпионов. Однако у конкурентов по две игры в запасе. Любители подписывать россиян с двумя баллами разместились над зоной вылета, где им и место.

Ла Лига, пятый тур

Реал Бетис – Реал Сосьедад 3:1

Голы: Кучо, 7, Ремиро, 49 (автогол), Форнальс, 69 – Мендес, 13

Бетис: Лопес, Фирпо (Гомес 70), Бельерин, Бернардо, Льоренте (Бартра 46), Форнальс (Рока 70), Амрабат, Ло Чельсо (Рикельме 86), Эззальзули, Антони (Гарсия 71), Эрнандес

Сосьедад: Ремиро, Арамбуру (Элустондо 75), Чалета-Цар, Субельдия, Гомес, Горрочатеги (Гедеш 58), Барренечеа (Солер 58), Кубо (Сучич 66), Мендес, Марин (Захарян 66), Оярсабаль

Предупреждения: Амрабат, 34, Натан, 39, Фирпо, 66 – Мендес, 7, Марин, 18, Арамбуру, 26, Горрочатеги, 35, Субельдия, 54, Солер, 86.