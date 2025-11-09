Павел Василенко

В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги Александрия на своем поле принимала житомирское Полесье. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.

Подопечные Руслана Ротаня, который в прошлом сезоне занял с «горожанами» второе место в УПЛ, вышли вперед в дебюте игры. На 9-й минуте Николай Гайдучик с близкого расстояния поразил ворота хозяев.

В начале второго тайма преимущество Полесья удвоил Эдуард Сарапий, а в конце матча отличился Александр Назаренко.

В настоящее время Александрия занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе девять очков. Полесье набрало 23 балла и поднялось на вторую позицию.

УПЛ, 12-й тур

Александрия – Полесье – 0:3

Голы: Гайдучик, 9, Сарапий, 48, Назаренко, 84.