Житомирское Полесье официально объявило о переходе украинского вингера Вячеслава Велетня из ковальской команды Колос. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на четыре сезона, а на поле он будет выходить под 22-м номером.

Велетень воспитанник академии киевского Динамо. В октябре 2021 года он перешел в Колос на правах свободного агента. За ковальскую команду он провел 73 матча, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Владислав привлекался к молодежной сборной Украины U-21 и входил в состав олимпийской сборной U-23, которая участвовала на Олимпийских играх в Париже под руководством Руслана Ротаня. Футболист может играть на обоих флангах полузащиты, а также в роли хавбека.

Ранее сообщалось, что Полесье подписало двух воспитанников Динамо.