Полісся объявило, где будет проводить домашние матчи Лиги конференций
Клуб сделал свой выбор
около 3 часов назад
Фото: ФК Полесье
Полесье определилось с домашним стадионом на матчи Лиги конференций сезона 2025/26.
Пресс-служба житомирского клуба сообщила, что команда Руслана Ротаня свои домашние матчи турнира будет играть на стадионе «Кошицкая футбольная арена» в словацком городе Кошице.
Полесье стартует в Лиге конференций со второго отборочного раунда именно домашним поединком против победителя пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) / Санта-Колома (Андорра), который запланирован на 24 июля. Ответный поединок пройдет 31 июля.
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