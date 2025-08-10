Венесуэльский форвард Кривбаса Глекер Мендоса поделился впечатлениями от победы над харьковским Металлистом 1925 со счетом 2:0 во втором туре Украинской Премьер-лиги.

«Да, и я очень рад – за себя, за команду, за моих товарищей, за болельщиков. Слава Богу, что нам удалось достичь позитивного результата дома.

Мы старательно работаем – на каждой тренировке, в каждой игре – и с каждым разом становимся всё сильнее. Очень рад, что смог отметиться голом именно здесь, на нашем стадионе. Мы отрабатывали подобные моменты на тренировках, в частности сегодня перед матчем. И когда выпала возможность – мы её реализовали.

Мы продемонстрировали характер. Это была наша первая домашняя игра, и я счастлив, что мы сумели контролировать ход встречи и одержать победу. Как я уже сказал, очень горжусь своей командой. Также очень благодарен болельщикам за поддержку! Они невероятные. Это только начало, и я уверен – мы будем выкладываться на полную и далее».