Полузащитник сборной Украины U-20 Данило Кревсун прокомментировал в эфире Maincast TV вылет команды из юношеского чемпионата мира-2025 после минимального поражения в матче 1/8 финала против сверстников из Испании (0:1).

Конечно, это была сложная игра для нас. Однако я могу сказать, что доволен командой. Мы боролись до конца и могу уверенно сказать, что выложились на все сто. Но, к сожалению, результат не в нашу пользу.

Чтобы дожать и перевести игру в экстра-таймы, не хватило реализации. Но могу сказать, что Испания — одна из лучших команд на этом чемпионате мира. И я думаю, что мы действительно боролись, но, к сожалению, сегодня нам не повезло.

Конечно, мы сейчас расстроены, но нужно также сказать, что мы творим историю. Мы не так часто выступаем на чемпионате мира. И для нас, для нашей страны это действительно уровень. Здесь есть болельщики, которые приехали нас поддержать. И мы очень довольны этим. К сожалению так, что мы уже едем домой.

Тренеры в перерыве говорили, что у нас всё получится, что нам нужно потерпеть до конца и у нас еще будут свои моменты, и их нужно будет использовать. Но не вышло.

Спасибо большое болельщикам за поддержку. Было действительно приятно слышать вас здесь. И сегодня мы почувствовали, что за нас болеет весь стадион. Это очень приятно для нас.