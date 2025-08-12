Украинский защитник Витории Гимарайнш Орест Лебеденко провел первый официальный матч за новую команду против Порту.

26-летний футболист вышел на поле на 72-й минуте, когда Порту уже вел в ходе встречи.

Драконы забили Витории три безответных гола.

Примейра-лига. 1 тур

Порту - Витория Гимарайнш 3:0

Голы: Пепе, 12, Омородион, 32, 79

Лебеденко известен в Украине выступлениями за львовские Карпаты и донецкий Олимпик. Также он играл за испанские Луго и Депортиво (Ла-Корунья), после чего перебрался в Португалию, подписав контракт с Визелой.

В прошлом сезоне на его счету три гола и семь результативных передач в 31 матче за клуб во втором по силе дивизионе португальского футбола.