Сергей Стаднюк

Завершилась половина матчей кваліфікации на чемпионат мира-2026 от субботы, 6 сентября.

Сборная Сербии одержала минимальную победу над Латвией. Уже на 12-й минуте Душан Влахович отметился голом, который и стал решающим в поединке. Прибалты так и не смогли ничего противопоставить сопернику.

Португалия разгромила Армению с аналогичным счётом, что когда-то делала команда Александра Петракова. Забивали исключительно представители чемпионата Саудовской Аравии. Дубль оформил Жоау Фелиш, дважды забил Криштиану Роналду (оба играют за Аль-Наср), а еще один гол на свой счёт записал Жоау Канселу из Аль-Хиляля.

Сборная Англии одержала уверенную победу над Андоррой. В первом тайме счёт открыл Гарсия, поразив собственные ворота. А после перерыва результат для «Трех львов» закрепил Деклан Райс, отметившись на 67-й минуте.

Англия за четыре тура отбора не потеряла ни одного очка и уверенно возглавляет группу K. Сербия (7) – вторая. Для Португалии это была стартовая игра в квартете F.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Латвия – Сербия 0:1

Гол: Влахович, 12

Англия – Андорра 2:0

Голы: Гарсиа, 25, (автогол), Райс, 67

Англия: Пикфорд, Джеймс (Ливраменто, 68), Льюис-Скелли, Геи (Конса, 76), Бёрн, Райс (Роджерс, 68), Андерсон, Мадуеке, Эзе (Гиббс-Уайт, 78), Рэшфорд (Гордон, 68), Кейн

Андорра: Альварес, Сан-Николас, Оливейра, Гарсия, Лльовера, Борра, Сервос (Рубио, 90+1), Бабот (Ребес, 90+1), Валес (Гильен, 59), Родриго (Да Кунья Кошта Гомеш, 81), Куку (Лопес, 59).

Предупреждения: Бабот, 6, Бёрн, 90

Армения – Португалия 0:5

Голы: Фелиш, 10, 61, Роналду, 21, 46, Канселу, 32

Армения: Авагян, Пилоян, Арутюнян, Мурадян, Тикнизян (Григорян, 80), Оганесян, Иву (Агасарян, 86), Сперцян, Бичахчян (Севикян, 61), Баргесyan (Шагоян, 79), Селерраян (Ранос, 61)

Португалия: Кошта, Канселу (Пальинья, 79), Инасиу, Диаш, Мендеш (Тавареш, 67), Фернандеш, Невеш, Витинья, Нету (Тринкау, 46), Роналду (Рамуш, 58), Фелиш (Гонсалвеш, 67)

Предупреждения: Пилоян, 26