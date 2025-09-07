Павел Василенко

Сборная Португалии успешно начала отборочный матч чемпионата мира в Ереване, победив хозяев поля Армению со счетом 5:0, а 40-летний Криштиану Роналду забил два гола.

Это был первый матч действующих чемпионов без Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Андре в испанской провинции Самора 3 июля.

Жоау Фелиш открыл счет на десятой минуте, а в перерыве к нему присоединились Роналду и Жоау Канселу. Оба вспомнили своего умершего товарища по команде во время празднования гола. Роналду указал на небо после точного удара, а Канселу праздновал гол так же, как когда-то делал покойный нападающий.

После перерыва Роналду и Фелиш записали вторые голы, и матч-открытие группы F завершился убедительной победой. Это также был 140-й гол звезды саудовского Аль-Насра в футболке национальной сборной, что подтвердило его рекорд в этой статистике.