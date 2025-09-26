Главный тренер Ноттингем Форест Эндж Постекоглу поделился мнением относительно разрешения со стороны УЕФА заявить украинца Александра Зинченко на Лигу Европы. Слова специалиста передает BBC.

Приглашение Зинченко – это отличное решение для нас. Потеря Оли Айны стала серьезным ударом, и мы бы остались практически без фулбеков, если бы нам не позволили привлечь Александра. Я очень рад, что изменения в правило были внесены. Он станет ключевым игроком. Уже сейчас видно, что это футболист высокого качества, с опытом на самом высоком уровне европейского футбола, так что прекрасно, что мы смогли его задействовать.

Пребывание на выезде помогает команде быстрее сплотиться, ведь у нас много новых игроков. Это несколько дней, которые действительно пойдут нам на пользу.