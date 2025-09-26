Постекоглу не нарадуется решению УЕФА в отношении Зинченко
Действующий победитель Лиги Европы доволен возможностью задействовать украинца в турнире
около 15 часов назад
Главный тренер Ноттингем Форест Эндж Постекоглу поделился мнением относительно разрешения со стороны УЕФА заявить украинца Александра Зинченко на Лигу Европы. Слова специалиста передает BBC.
Приглашение Зинченко – это отличное решение для нас. Потеря Оли Айны стала серьезным ударом, и мы бы остались практически без фулбеков, если бы нам не позволили привлечь Александра. Я очень рад, что изменения в правило были внесены. Он станет ключевым игроком. Уже сейчас видно, что это футболист высокого качества, с опытом на самом высоком уровне европейского футбола, так что прекрасно, что мы смогли его задействовать.
Пребывание на выезде помогает команде быстрее сплотиться, ведь у нас много новых игроков. Это несколько дней, которые действительно пойдут нам на пользу.
Напомним, Ноттингем Форест с Зинченко в составе не удержал победу в стартовом матче Лиги Европы против Бетиса (2:2).