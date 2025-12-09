Сергей Разумовский

В 15-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Вулверхэмптон.

Главным героем поединка стал Бруну Фернандеш. Португалец открыл счет на 25-й минуте, а в конце первого тайма хозяевам удалось вернуть интригу — Бельгард на 45+2-й минуте сравнял счет, воспользовавшись ослаблением внимания обороны гостей.

После перерыва Юнайтед полностью перехватил инициативу. Уже на 51-й минуте Мбемо снова вывел манкунианцев вперед, а на 62-й минуте Маунт еще больше закрепил преимущество гостей, получив передачу от Фернандеша. Точку в матче португалец поставил на 82-й минуте, реализовав пенальти и оформив дубль. В целом Бруну не только забил дважды, но и отметился двумя голевыми передачами, фактически создав все ключевые моменты своей команды и заслуженно став главной звездой поединка.

Манчестер Юнайтед набрал 25 очков и догнал пятый Челси в борьбе за еврокубки.

АПЛ, 15-й тур

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 1:4

Голы: Бельгард, 45+2 — Бруну Фернандеш, 25, 82 (пен.), Мбемо, 51, Маунт, 62

Вулверхэмптон: Джонстон, Москера, Агбаду, Тоти (Буэно, 70), Хувер, Бельгард (Лопес, 54), Андре, Крейчи, Вольфе, Ларсен (Арокодаре, 69), Ариас (Мане, 70)

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мазрауи (Мартинес, 69), Хевен (Йоро, 69), Шоу, Диалло, Каземиро, Фернандеш, Далот (Доргу, 84), Мбемо, Кунья, Маунт (Зиркзе, 84)

Предупреждения: Ларсен (44), Крейчи (46) — Мбемо (38)

Обзор матча будет доступен на странице события Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед.