Президент криворожского Пеануэля Юлий Морозов поделился в своем Facebook мнением по поводу подписания киевским Динамо румынского нападающего Владислава Бленуце. В соцсетях форварда были обнаружены репосты видео с представителями российской пропаганды. Позже игрок заявил, что считает РФ агрессором и поддерживает Украину.

Укрфутбол не перестает удивлять. Динамо Киев купило, судя по $2,5 млн., румынского нападающего, который оказался скорее молдавским, с соцсетями, где он и жена репостят соловьева, «бригаду», ностальгическую фигню о ссср и даже путина.

Коммуникационно в клубе попытались выкрутиться, заявив, что покупали в последний момент перед дедлайном, но не вовремя вышел комментарий агентов футболиста, которые сказали, что Динамо вело их клиента более 6 месяцев.

То есть представьте, огромная структура, где людей 15 занимают должности, которые включают в себя слова «президент», «директор», «руководитель», есть специальный отдел, занимающийся скаутингом, и другой, который занимается коммуникациями, через 3,5 года после начала полномасштабной войны, после сотен скандалов с пророссийским контентом – все это множество людей не смогло увидеть, что их потенциальная звезда, которая обходится клубу в серьезные деньги, на самом деле – выращенная совками не очень умная молодая пустышка.

Теперь тот парень, у которого еще фамилия, с которой легко жестко подшучивать, срочно записывает покаянные видео с посланием «ребята, я свой, не стреляйте». Поможет ли это? Ну, если десятками голы штамповать будет, может и да, но учитывая уровень работы клуба в этом аспекте, есть большие сомнения, что футбольные качества они смогли тоже качественно проанализировать.

Я пост начал с удивления, но чему удивляться в клубе, где до сих пор всем управляют суркисы и только недавно из стейкхолдеров выпал медведчук...