Сборная Бразилии потерпела неожиданное поражение в отборе на чемпионат мира-2026, уступив Боливии на выезде со счетом 0:1. Матч проходил на высоте около 4000 метров над уровнем моря. Боливия благодаря этой победе обогнала Венесуэлу и получила право сыграть в межконтинентальном плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Шауд после игры резко раскритиковал условия проведения матча и поведение принимающей стороны.

«Мы приехали играть в футбол, но то, что мы увидели с момента нашего прибытия, было совершенно антифутбольным. Даже на такой высоте в 4000 метров мы играли против судей, полиции и болбоев, которые то убирали мячи с поля, то возвращали их назад. Настоящий хаос. Это не то, что мы ожидаем от мирового или южноамериканского футбола. Мы хотим двигаться вперед.

Такого отношения, особенно в условиях большой высоты, не должно быть. Надеюсь, КОНМЕБОЛ примет меры, тем более что у нас все зафиксировано на видео. Это абсурд.

Полиция вела себя ужасно по отношению ко всей команде и тренерскому штабу. Это то, чего мы не ожидаем. Мы тепло принимаем все сборные, предоставляем им все необходимое, а когда сами играем за пределами Бразилии, особенно здесь, прием, который мы получили, просто абсурдный. Я возмущен», — приводит слова Шауда ESPN.