Новый президент харьковского Металлиста 1925 Богдан Бойко в разговоре с изданием УФ ответил на вопросы о целях своего клуба.

– Первая глобальная задача – не просто вернуть, а закрепить Металлист 1925 в четверке грандов украинского футбола, которые борются за призовые места. Как это когда-то было с Динамо, Шахтером, Металлистом и Днепром. Хочу, чтобы харьковский клуб снова играл на стадионе «Металлист» и достойно защищал честь города.

Вторая – сделать так, чтобы стиль и качество нашей игры были настолько привлекательными, чтобы болельщики выбирали матч Металлиста 1925 даже вместо топового английского дерби. Мы должны показывать красивый, зрелищный футбол.

Третья – построить масштабную инфраструктуру и создать сильную академию, которая будет выпускать игроков для национальной сборной Украины. Чтобы представители Харьковской области всегда были регионом футбольных талантов. Наш регион дал сборной Ивана Калюжного, Андрея Лунина, Михаила Мудрика, Георгия Судакова, Дмитрия Криськива. И мы должны продолжать эту традицию.