Павел Василенко

Эпоха Роберта Левандовского в Барселоне стремительно приближается к завершению. Польский форвард уже пять матчей подряд не появляется в стартовом составе, а его участие в финале Суперкубка Испании против мадридского Реала также остается под вопросом. Контракт нападающего истекает летом, когда ему исполнится 38 лет, и в клубе все более открыто готовятся к прощанию.

Каталонцы уже фактически делают ставку на новых лидеров атаки. Самым результативным игроком команды в данный момент является Фермин Лопес, на его счету 14 голов, но вопрос полноценной замены Левандовского остается ключевым для будущего спортивного проекта. Именно поэтому спортивный директор Деку начал поиск новой «девятки», способной не только забивать, но и быть опорой для молодых звезд – Ламина Ямаля, Педри и Гави.

Окончательное слово, однако, будет за главным тренером Хансой Фликом. По информации немецких источников, наставник уже очертил руководству своего фаворита – нападающего дортмундской Боруссии Сера Гирасси. Флик хорошо знает гвинейца со времен Бундеслиги и считает его идеальным профилем для Барселоны: мощный, эффективный, сильный в воздухе и в игре спиной к воротам.

Гирасси находится в пиковом возрасте – ему 29 лет, а прошедший сезон стал для него прорывным: он стал одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Дополнительным аргументом является пункт выкупа в размере 65 миллионов евро, который позволяет избежать длительных переговоров.

Тем не менее, именно возраст нападающего вызывает сомнения у Деку. Клуб традиционно делает ставку на более молодых игроков с потенциалом роста стоимости. Для Флика же Гирасси – готовое решение здесь и сейчас. Впереди еще несколько месяцев обсуждений, но одно понятно: уход Левандовского почти неизбежен.