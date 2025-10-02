Сергей Стаднюк

В первом туре общего этапа Лиги конференций киевское Динамо номинально на своем поле уступило Кристал Пэлас.

Первый пропущенный мяч «бело-синих» вызвал неоднозначные ощущения. С одной стороны, это откровенное несчастье. После столкновения с соперником был вынужден покинуть поле Михавко. И как раз его не хватило в штрафной при подаче на Муньоса. После удара колумбийца мяч предательски залетел за воротник Нещерету.

С другой стороны, и не назовешь гол «орлов» однозначно нелогичным. Команда Оливера Гласнера владела инициативой. Хотя и стоит отметить, что стопроцентных моментов в первые полчаса у гостей не было.

В дальнейшем Динамо откровенно не продемонстрировало, за счет чего намерено отыграться. А забил Кристал Пэлас. Сначала Нкетиа поразил ворота Нещерета из офсайда, а уже через две минуты – вполне легально.

Так игра продолжалась до нелепого удаления Сосы за две желтые карточки за две минуты. После этого на фоне выхода Огунданы у киевлян начал вырисовываться определенный рисунок игры. Однако акцентированный финальный штурм не удался. Лишь полумоментами владения Хендерсона взять подопечные Александра Шовковского не смогли.

Динамо с прогнозируемого поражения начало общий этап Лиги конференций.

Лига конференций. Общий этап, первый тур

Динамо – Кристал Пэлас 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

Динамо: Нещерет, Михавко (Волошин, 34), Тиаре, Биловар, Тымчик (Караваев, 81), Бражко, Дубинчак, Шапаренко (Бленуце, 81), Яцык (Пихалёнок, 67), Ярмоленко (Огундана, 67), Герреро

Кристал Пэлас: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Соса, Хьюз (Лерма, 52), Вортон, Муньос (Кардинес, 88), Пино (Сарр, 69), Матета (Нкетиа, 46), Камада (Девенни, 69)

Предупреждения: Тиаре – Хьюз, Соса

Удаление: Соса, 76