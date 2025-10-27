Сергей Стаднюк

Капитан Зари Пилип Будковский получил травму руки во время матча десятого тура украинской Премьер-лиги против Вереса, который завершился нулевой ничьей 0:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Несмотря на травму, опытный форвард и лидер луганской команды продолжил игру. Он провел на поле более чем тайм, помогая партнерам в попытках вырвать победу.

После матча футболист прошел необходимые медицинские процедуры, а 25 октября ему была проведена операция на руке. В настоящее время детали реабилитационного процесса и ориентировочные сроки возвращения на поле не уточняются, однако клуб и сам игрок надеются на скорейшее восстановление.

Желаем здоровья нашему капитану и скорейшего возвращения на футбольное поле! ФК Заря

В текущем сезоне Пилип Будковский уже отметился значительным вкладом в результативность команды: на его счету шесть забитых мячей и одна голевая передача в 11 матчах за клуб. Такие показатели подтверждают статус нападающего как одного из ключевых исполнителей Зари в атаке, а также подчеркивают важность скорейшего возвращения капитана в строй для дальнейшей борьбы в чемпионате.