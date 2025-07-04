Прошла жеребьёвка календаря Первой лиги
Новый сезон начнется в начале августа
около 3 часов назад
Фото: ПФЛ
В Доме футбола Украины в Киеве прошла церемония жеребьевки календаря сезона 2025/26 Первой лиги.
В новой кампании турнира сыграют 16 клубов, которые проведут соревнования в два круга, а каждая команда сыграет по 30 матчей.
Базовый день первого тура Первой лиги сезона 2025/26 – 2 августа 2025 года.
Результаты жеребьевки календаря Первой лиги 2025/26
Первый тур
Ворскла – Феникс-Мариуполь
ЮКСА – Подолье
Черноморец – Нива Тернополь
Минай – Металлист
Ингулец – Буковина
Агробизнес – Левый Берег
Пробий – Чернигов
Виктория – Прикарпатье-Благо